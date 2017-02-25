ماليزيا تبحث عن سلاح دمار شامل بمكان قتل أخي زعيم كوريا

تعتزم #ماليزيا تفتيش أحد صالات مطار كولالمبور الدولي بحثاً عن #كيماويات_سامة بعد #مقتل_كيم_جونغ_نام هناك بغاز أعصاب.

وقالت الشرطة الماليزية في بيان، اليوم السبت، إن الفرق التي ستشارك في التفتيش تشمل فريق الأدلة الجنائية التابع للشرطة وإدارة الإطفاء ومجلس ترخيص الطاقة الذرية.

وأضافت الشرطة أن عملية التفتيش ستتم من الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش) في 26 فبراير/ شباط.

وقالت الشرطة أمس الجمعة إن كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لـ #زعيم_كوريا_الشمالية كيم جونغ أون قتل في 13 فبراير/شباط في المطار بـ #غاز_أعصاب في.إكس والذي تصنفه الأمم المتحدة #كسلاح_دمار_شامل .