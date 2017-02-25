ماليزيا تهدد باعتقال دبلوماسي من كوريا الشمالية

أعلنت #ماليزيا اليوم السبت أنها ستصدر أمر اعتقال بحق #دبلوماسي كوري شمالي مطلوب استجوابه في قضية مقتل كيم جونج نام #الأخ_غير_الشقيق للزعيم #الكوري_الشمالي إذا لم يتعاون طواعية مع الشرطة.



وقال عبد السماح مات قائد شرطة ولاية سيلانجور إن الشرطة ستتيح وقتا "معقولا" أمام الدبلوماسي كي يتقدم بنفسه قبل أن تتخذ إجراءات أخرى.



وكانت ماليزيا قالت يوم الأربعاء إن هيون كوانج سونج (44 عاما) السكرتير الثاني في السفارة الكورية الشمالية في كوالالمبور مطلوب لسؤاله بشأن مقتل نام.





وأفاد القيادي الأمني أنه إذا لم يتعاون الشخص المعني مع الشرطة فإنها ستوجه له بموجب القانون الماليزي إشعارا "يجبره" على المثول أمام فريق التحقيق.



وتابع قائلا للصحافيين ":وإذا لم يمتثل سنتخذ الخطوة المقبلة بإصدار أمر اعتقال من المحكمة."



وهناك 8 كوريين شماليين مطلوبين لصلتهم بالقضية بينهم الدبلوماسي. واعتقلت الشرطة الماليزية واحدا ويعتقد أن 4 فروا إلى كوريا الشمالية في حين ما زال اثنان آخران في ماليزيا.





وذكرت الشرطة الماليزية أمس الجمعة إن كيم جونج نام قُتل في 13 فبراير/ شباط في مطار #كوالالمبور الدولي بغاز الأعصاب "في.إكس" وهو مادة كيماوية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل.



وتم اعتقال إمرأتين أيضا إحداهما إندونيسية والأخرى فيتنامية. وقالت الشرطة أمس الجمعة إن واحدة منهما كانت تعاني من آثار #غاز_الأعصاب "في.إكس" وكانت تتقيأ.



وأكد عبد السماح أيضا أن السلطات داهمت شقة في ضاحية راقية في كوالالمبور يوم الأربعاء فيما يتعلق بالجريمة، مضيفا أن المحققين ما زالوا يبحثون عن أي آثار لمواد كيماوية في الشقة.