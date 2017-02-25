ميركل تؤكد على وفاء ألمانيا بالتزامها في حلف الناتو

أكدت المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل، اليوم السبت، أن ألمانيا بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها لتعزيز الإنفاق الدفاعي لتصل بها إلى نسبة الاثنين بالمئة المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت في حملة انتخابية بدائرتها في شترالزوند بشمال شرق ألمانيا: "يجب تنفيذ الالتزامات وآخرون في العالم سيطالبوننا بذلك. أعتقد أنهم محقون في أنه يجب أن تفي #ألمانيا بالتزاماتها أيضا".

وتقع #ألمانيا تحت ضغط متزايد منذ انتخاب #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب لتحقيق الإنفاق على الدفاع بالنسبة المستهدفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي اتفقت عليها كل الدول الأعضاء في الحلف وعددها 28 دولة في عام 2014.