إيطاليا تطرد تونسيين أحدهما اتصل بمنفذ هجوم برلين

قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنها طردت تونسيين، أحدهما ربما اتصل برجل قتل 12 شخصاً في #هجوم_برلين عندما دهس حشداً بشاحنة في سوق لعيد الميلاد العام الماضي.

وأضافت أن اسم التونسي البالغ من العمر 44 عاماً، الذي طرد أمس السبت كان مسجلاً بجوار رقم هاتف عثر عليه لدى التونسي #أنيس_العامري الذي شن الهجوم في برلين.

وجاء العامري إلى إيطاليا على متن قارب في 2011 وقضى نحو أربع سنوات في السجن هناك، قبل أن تصدر أوامر بطرده من البلاد في 2015.

وذكرت الوزارة الإيطالية أن التونسي الآخر الذي طرد يبلغ من العمر 34 عاماً، وأنه أبدى تعاطفاً مع عناصر تنظيم #داعش ولم يستبعد إمكانية سفره للقتال في سوريا.

وقتل العامري الذي رفض طلبه اللجوء في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الإيطالية قرب #ميلانو في 23 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت الوزارة إن إيطاليا طردت 147 شخصاً يشتبه بأنهم متطرفون منذ كانون الثاني/يناير 2015. ونفذت 15 من عمليات الطرد هذه العام الحالي.