الرئيس السوداني يأمر بالإفراج عن تشيكي دين بالتجسس

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الأحد، أن الرئيس #عمر_البشير ، أمر بالإفراج عن #عامل_إغاثة تشيكي حكم عليه بالسجن 24 عاماً لإدانته بـ #التجسس والتحريض على الكراهية.

وقال غندور في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي، لوبومير زوراليك، إن "الرئيس البشير عفا عن المواطن بيتر ياسيك بسبب العلاقات الجيدة بين #السودان وجمهورية #التشيك ".

وأضاف أن "ياسيك سيرافق وزير الخارجية التشيكي إلى بلده".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التشيكي عن سعادته "لتمكننا اليوم من إنهاء قضية السيد ياسيك"، مشيراً إلى أن الخرطوم كانت على يقين من أنه "لم تكن لديه أي نية لتقويض" #الأمن في السودان.

وكان زوراليك قد وصل إلى الخرطوم في وقت سابق الأحد للضغط من أجل #الإفراج عن مواطنه.

واعتقلت السلطات السودانية بيتر ياسيك، البالغ من العمر 53 عاماً، في كانون الأول/ديسمبر 2015 وقضت محكمة الشهر الماضي بسجنه.

وذكر محامي باسيك أنه تمت إدانته بالتجسس والتصوير في مناطق عسكرية و #التحريض_على_الكراهية .

من جهتها، قالت منظمة "ريليس إنترناشونال" غير الحكومية إن ياسيك اعتقل مع ثلاثة سودانيين بعدما ساعد في تمويل معالجة طالب من إقليم دارفور (غرب السودان) أصيب بحروق أثناء تظاهرة.