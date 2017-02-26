زوبعة في إسرائيل عشية تقرير" حرب غزة"

تسود حالة من التأهب في الجهازين السياسي والعسكري في إسرائيل، عشية نشر فصول من تقرير مراقب الدولة حول الحرب الأخيرة على قطاع #غزة أو كما أسمتها إسرائيل "الجرف الصامد"، بعد غد الثلاثاء.

وقد بدأت الشخصيات التي تم إخضاعها للمراقبة، بمهاجمة التقرير قبل صدوره، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وتم تسليم التقرير الذي أعده مراقب #إسرائيل يوسف شبيرا، لهذه الشخصيات ولوسائل الإعلام. وحسب بعض التقارير التي وردت يوم السبت، فإن من شأن التقرير توجيه انتقادات صارمة للقيادتين السياسية والعسكرية، خاصة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن آنذاك موشيه يعلون، ورئيس الأركان آنذاك بيني غانتس.

وكان بعض المسؤولين الذين ينتقدهم التقرير قد بدأوا منذ عدة أشهر خوض معركة تمهيداً لنشره. فنتنياهو، على سبيل المثال، عقد خلال أشهر الصيف الماضي، لقاءات مع هيئات تحرير الصحف، وكرس قسماً كبيراً من حديثه لمسودة التقرير التي تسلمها، مؤكداً أنه ليس صحيحاً القول إن المجلس الوزاري لم يناقش موضوع الأنفاق. لكن جهات في محيط #نتنياهو رفضت الانتقادات وشرحت بأن نتنياهو وصف الأنفاق كأحد أربعة تهديدات استراتيجية تواجه دولة إسرائيل، إلى جانب تهديد السلاح النووي، الصواريخ والسيبر، وأنه تم عرض التهديد بكامله أمام أعضاء المجلس الوزاري.

ويوجه نتنياهو، وكذلك وزير الأمن السابق يعلون، ورئيس الأركان السابق غانتس، انتقادات للمراقب، وللعميد (احتياط) يوسي باينهورن الذي قاد إعداد التقرير. ويدعي بعضهم أن التقرير سياسي تم إعداده لأهداف سياسية فقط. وفي المقابل وصف وزير التعليم نفتالي بينت، التقرير بأنه "هزة أرضية أمنية".

وقالوا في حزب #الليكود إنه "في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس الحكومة في مهمة سياسية ذات أهمية استراتيجية، يواصل رجل معسكر اليسار يئير لبيد عرض سياسة صغيرة وفارغة. خلافاً للعرض الزائف الذي يطرحه لبيد، تم عرض موضوع الأنفاق خلال 13 جلسة من جلسات المجلس الوزاري، قبل العملية البرية في الجرف الصامد".

وقالوا في الليكود أيضاً، إنه من المؤسف أن من كانوا أعضاء في المجلس الوزاري يواصلون تضليل الجمهور وتحقيق سياسة حقيرة من قضايا الأمن القومي. ليس هكذا يتصرف منتخب الجمهور المسؤول".

غانتس: "لا أقبل ما كتب في التقرير"

كما صدر عن رئيس الأركان السابق بيني غانتس تعقيب على التقرير المرتقب، وقال خلال محادثات مغلقة، إنه لا يتقبل ما جاء في التقرير.

ورفض بشكل خاص ما جاء في التقرير حول الاستخبارات العسكرية.

وكتبت "يديعوت أحرونوت" في هذا السياق أنه طوال الفترة الماضية حافظ غانتس على صمته، لكنه عشية صدور تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد، قرر شن هجوم. وأمس الأول، قال: "لا أتقبل ما كتب في التقرير".

وأضاف غانتس "لا يمكن إدارة المعارك والانتصار في الحرب بدون استخبارات. في الجرف الصامد كانت لدينا استخبارات ممتازة، رائعة، سهلة الوصول، لم تكن دائماً متكاملة، لكنني على استعداد لخوض الحرب القادمة مع استخبارات كتلك التي كانت لدينا في الحرب السابقة". ورغم أن غانتس تحدث إلى رجال الاستخبارات الذين جلسوا أمامه فإن ذلك ظهر كتحضير للرأي العام تمهيداً لصدور التقرير.

تقرير مراقب إسرائيل حول الجرف الصامد، سيشمل حسب التقديرات، انتقادات ثاقبة لسلوك رئيس الأركان غانتس، وعدد من أعضاء القيادة العامة، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات آنذاك، الجنرال أفيف كوخابي، قائد المنطقة الشمالية حالياً. كوخابي الذي انتخب لمنصب نائب رئيس الأركان القادم، يعتبر مرشحاً رائداً لمنصب رئيس الأركان بعد ايزنكوت. كما يتوقع توجيه انتقادات إلى وزير الأمن السابق، موشيه يعلون، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية سلوك المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب.

خلال الجرف الصامد تم التسريب لوسائل الإعلام بأنه تم خلال جلسة للمجلس الوزاري عرض شرائح تشير إلى أن احتلال غزة سيكلف #الجيش_الإسرائيلي الكثير من الخسائر، وسيسبب أضراراً سياسية كبيرة لإسرائيل. وقال غانتس: "كان يمكن احتلال غزة، لكنهم لم يطلبوا منا ذلك في أي وقت، ونحن لم نوص بذلك. النتيجة هي أنهم قرروا إنزال ضربة صارمة بحركة حماس، تشويش الأنفاق، خلق الردع وبقاء حماس في القطاع. دعك مما يقولون، هذا ما قاله السياسيون، وهذا ما أوصينا به وتم تحقيقه".

وأضاف: "الحقيقة هي أنه لا أحد يملك مصلحة في العودة للسيطرة على غزة".