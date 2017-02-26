فرنسا ستنشر جنوداً في النيجر قرب الحدود مع مالي

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، مساء السبت، أن #الجيش_الفرنسي سيقدم دعماً للنيجر التي فقدت 16 جندياً في "هجوم إرهابي" الأربعاء في تيلوا بمنطقة والام الحدودية مع #مالي .

وقال لودريان أمام عناصر قوة برخان الفرنسية في نيامي بعد لقائه رئيس #النيجر ، إنه "بناء على طلب الرئيس (محمدو) ايسوفو" بدأت مفرزة من العناصر تتشكل في تيلابيري (غرب البلاد) "لصالح رفاقنا النيجريين".

وأوضح مصدر عسكري فرنسي أن بين 50 و80 عنصراً، خصوصاً من #القوات_الخاصة ، سيكونون مستعدين لبدء مهتهم "في 3 أيام" على بعد 100 كلم شمال نيامي.

وسيكون الجنود مزودين بإمكانيات إرشاد من الجو لدعم الجنود النيجريين على الأرض.

يشار إلى أن #قوة_برخان تتكون من 4 آلاف جندي وتشن عمليات ضد الإرهاب، خصوصاً عبر حدود 5 بلدان في منطقة الساحل هي #موريتانيا و #مالي و #النيجر و #تشاد و #بوركينا_فاوسو .

وأكد المتحدث باسم الجيش الكولونيل توريه سيدو عبد العزيز، الأربعاء، أن "عناصر إرهابية هاجمت دورية للقوات المسلحة النيجرية".

وأضاف: "تم القيام بعمليات تمشيط في المنطقة لملاحقة الإرهابيين الفارين"، من دون أن يوضح ظروف الهجوم ولا عدد المهاجمين.

وكانت القوات المسلحة النيجرية هدفاً لهجمات دامية في الأشهر الأخيرة نسبت إلى جماعات مالية مرتبطة خصوصاً بحركة "التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا التي استهدفتها عملية سرفال الفرنسية العام 2013 في مالي.