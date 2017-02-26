ماليزيا: المطار "آمن" بعد مقتل شقيق زعيم كوريا

أعلنت #ماليزيا ، اليوم الأحد، أن مطارها الدولي "منطقة آمنة" بعد أن أنهت عملية تفتيش لإحدى صالاته التي تعرض فيها الأخ غير الشقيق لزعيم #كوريا_الشمالية #كيم_يونغ_أون للهجوم بمادة كيمياوية قاتلة.

وقُتل كيم يونغ نام في 13 فبراير/شباط بعد أن تعرض لهجوم في صالة الرحلات منخفضة التكلفة بغاز الأعصاب "في. إكس" الذي تصنفه الأمم المتحدة كسلاح دمار شامل.

وباشر فريق الأدلة الجنائية التابع للشرطة وإدارة الإطفاء ومجلس ترخيص الطاقة الذرية، عملية تفتيش صالة المطار من الساعة الواحدة صباحا يوم 26 فبراير/شباط (17:00 بتوقيت غرينتش في 25 فبراير/شباط).

وقال عبد الصمد مات، قائد شرطة ولاية سيلانجور الذي يقود التحقيق للصحافيين في المطار: "نؤكد أولا عدم وجود أي مواد خطيرة في الصالة، وثانيا إنها خالية من أي شكل من أشكال التلوث بمادة خطيرة، وثالثا أُعلنت تلك الصالة منطقة آمنة".

وبقي الموقع الذي نفذ فيه الهجوم مطوقا خلال عملية التفتيش فيما ظلت باقي الصالة مفتوحة. ومنذ الواقعة عبر عشرات الآلاف من الناس عبر تلك الصالة مع إمكانية المرور عبر موقع تنفيذ الهجوم.

وقال سوبرامانيام ساثاسيفام وزير الصحة الماليزي في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن نتائج تشريح الجثة متسقة مع تقارير الشرطة التي تقول إن كيم يونغ نام قتل بغاز "في. إكس".