مسؤول بريطاني: داعش يخطط لهجمات عشوائية على أراضينا

قال الرئيس الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب في #بريطانيا ، إن مقاتلي تنظيم #داعش يخططون "لهجمات عشوائية على مدنيين أبرياء" في بريطانيا على نطاق مماثل للهجمات التي شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي قبل 40 عاما.

وأضاف ماكس هيل، المحامي الذي كلف بالإشراف على القوانين البريطانية المتعلقة بالإرهاب، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تليغراف" نشرت اليوم الأحد، أن المتطرفين يستهدفون المدن ويشكلون "مخاطر هائلة مستمرة لا يمكن لأحد منا تجاهلها".

وأضاف: "لذلك أعتقد أن هناك بلا شك خطرا كبيرا مستمرا لا يقل عن الخطر الذي واجهته لندن في سبعينيات القرن الماضي عندما كان الجيش الجمهوري الأيرلندي نشطا".

وتخلى الجيش الجمهوري الأيرلندي عن كفاحه المسلح لوقف سيطرة بريطانيا على أيرلندا الشمالية وإنهاء الوحدة بينهما بموجب اتفاق سلام عام 1998. وقتل أكثر من 3600 شخص، منهم أكثر من 1000 من أفراد قوات الأمن البريطانية، أثناء الصراع الطائفي الذي بدأ في أواخر الستينيات.

وقال مسؤولون أمنيون بريطانيون مرارا إن متطرفي تنظيم "داعش" الذين يفقدون السيطرة على أراض في العراق وسوريا سيستهدفون بريطانيا.