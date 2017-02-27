حاولت فتح حقيبتها فأطلقوا عليها النار

أصيبت فتاة فلسطينية بجروح، لم تعرف خطورتها، بعد أن أطلق عليها جنود الاحتلال النار، على حاجز #قلنديا العسكري شمال مدينة #القدس المحتلة، الاثنين.

وذكرت قوات #الاحتلال الإسرائيلي أن الفتاة الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال. وقد ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنها علمت بإصابة الفتاة دون أن تكشف هويتها وطبيعة إصابتها.

وذكرت مصادر إسرائيلية، نقلت عنها وكالة (معا) الفلسطينية، أن الفتاة لم يكن بحوزتها سكين حين جرى تفتيش حقيبتها، ولكن عناصر الجيش المتواجدين على الحاجز العسكري زعموا أنها "أثارت الشبهة عندما حاولت أن تفتح حقيبتها، ما استدعى إطلاق النار عليها".