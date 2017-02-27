دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية

ذكرت وكالة "رويترز" أن انفجاراً مدوياً وقع في العاصمة الصومالية #مقديشو، الاثنين، ولم يعرف سببه على الفور.



ولم يتضح بعد من المسؤول عن التفجير الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وفي الماضي أعلنت #حركة_الشباب ذات الصلة بتنظيم #القاعدة مسؤوليتها عن تفجيرات وهجمات بالبنادق في العاصمة.



وتمكنت حركة الشباب من شن هجمات أكثر دموية رغم فقدانها أغلب الأراضي التي كانت تسيطر عليها أمام تقدم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة الصومالية.