عباس: على من يؤمن بحل الدولتين أن يعترف بفلسطين كدولة

طالب الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس ، أمام #مجلس_حقوق_الإنسان في جنيف، الدول التي تؤمن بفكرة #إسرائيل وتؤمن بحل الدولتين أن تدعم هذا الحل كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال عباس: "إننا ندعو الدول التي اعترفت بدولة إسرائيل وتؤمن بحل الدولتين أن تدافع عن هذا الحل وتدعمه وذلك بالاعتراف بدولة #فلسطين حماية لهذا الحل أمام مخاطر التراجع عنه والتهرب منه".

كما حذر من مغبة قيام أي طرف بخطوات تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بما فيها تشجيع #الاستيطان ، أو السكوت عن انتهاك المقدسات أو نقل سفارة أي دولة إلى القدس.

وفي هذا السياق، قال إن " #القدس_الشرقية أرض محتلة وهي عاصمة دولة فلسطين ولا نعترف بقرارات ضمها ونريدها أن تكون مدينة مفتوحة لاتباع الديانات السماوية الثلاث وهنا نؤكد على موقفنا بحزم وبشدة بأننا نرفض استخدام الدين في الحلول السياسية".