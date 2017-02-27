غوتيريس يحذر من تفشي "وباء" انتهاك حقوق الإنسان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو #غوتيريس ، اليوم الاثنين، من تفشي "وباء" عدم الاكتراث لحقوق الإنسان الأساسية فيما تؤجج "ظاهرة الشعبوية المنحرفة" #التعصب حول العالم.

وقال غوتيريس في افتتاح جلسة مجلس #الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان إن "عدم الاكتراث بحقوق الإنسان هو وباء يتفشى شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً".

وأضاف أنه يتعين "على #مجلس_حقوق_الإنسان أن يكون جزءاً من الدواء".

ويعقد المجلس أول اجتماع بحضور ممثل عن إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الذي أثار وصوله إلى البيت الأبيض مخاوف بشأن مستقبل المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

ولم يأت غوتيريس على ذكر ترمب بالتحديد إلا أن تحذيراته عكست عدة قضايا يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها مرتبطة بسياسات الرئيس الأميركي.

وقال الأمين العام في أول خطاب له أمام المجلس منذ توليه منصبه: "نرى بشكل متزايد ظاهرتي الشعبوية المنحرفة والتطرف تنهلان من بعضهما بعضا وسط تنامي العنصرية ورهاب الأجانب ومعاداة السامية والكراهية للمسلمين وأشكال أخرى من التعصب".

واعتبر أن# حقوق_اللاجئين والمهاجرين "تتعرض للهجوم".

وأصدر ترمب مرسوماً يمنع استقبال جميع #اللاجئين والمسافرين من 7 دول غالبية مواطنيها من المسلمين، قبل أن تقرر محكمة تعليق العمل به.

ومن ناحيته، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين دول العالم إلى الوقوف في وجه "اللاعبين السياسيين الذين يهددون النظام التعددي أو يسعون إلى الانسحاب من أجزاء منه".

وأضاف زيد: "لن نجلس مكتوفي الأيدي، ولا يمكن أن نسمح برمي حقوقنا وحقوق الآخرين وحتى مستقبل كوكبنا جانباً بأيدي هؤلاء الساسة المتهورين".