كوريا الجنوبية: مسؤولون شماليون دبروا مقتل كيم جونغ نام

أعلن نواب برلمانيون في #كوريا_الجنوبية تلقوا تقريراً من جهاز المخابرات في بلادهم أن مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم #كوريا_الشمالية ، #كيم_جونغ_أون جاء بتدبير من وزارتي أمن الدولة والخارجية في كوريا الشمالية.



ونقل النواب عن التقرير قوله إن أربعة من بين ثمانية كوريين شماليين مشتبه بهم مسؤولون في وزارة أمن الدولة واثنين يعملان في وزارة الخارجية.



وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من قبل إن مقتل #كيم_جونغ_نام جاء على يد عملاء من كوريا الشمالية في مطار #كولالمبور الدولي في #ماليزيا في 13 شباط/فبراير. ولم تعترف كوريا الشمالية بمقتله.