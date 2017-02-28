ألمانيا.. تفتيش محيط مسجد زاره مهاجم سوق عيد الميلاد

فتشت #الشرطة_الألمانية اليوم الثلاثاء 24 موقعاً في برلين ذات صلة بمنظمة كانت تدير مسجداً زاره طالب #اللجوء_التونسي الذي قتل 12 شخصا في سوق لعيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول.

وذكر بيان للشرطة أن نحو 450 شرطيا فتشوا عددا من الوحدات السكنية وشركتين وست زنزانات مرتبطة بمنظمة تدعى (فصلت 33) منذ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن المنظمة صارت الآن محظورة. وأضافت أنها فتشت 24 عقارا وأن العمليات ما زالت جارية.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق إضافي من الشرطة.

وقال المدعي الاتحادي إن #أنيس_العامري منفذ #هجوم_برلين زار المسجد الذي كانت تديره المنظمة في يوم الهجوم.