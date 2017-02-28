رئيسة وزراء اسكتلندا تتهم تيريزا ماي بـ"العناد"

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم الثلاثاء إن "العناد المطلق" الذي تبديه #رئيسة_ الوزراء_البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من #الاتحاد_الأوروبي قد يؤدي إلى استفتاء اسكتلندي ثان على الاستقلال محذرة من أن الوقت ينفد أمام لندن لتغيير المسار.

وأضافت ستيرجن في مقال بصحيفة تايمز إن التصويت البريطاني لصالح #الانفصال عن الاتحاد الأوروبي غير المشهد السياسي منذ أجرت #اسكتلندا آخر استفتاء بشأن استقلالها والذي جاء بفارق عشر نقاط لصالح البقاء في إطار #المملكة_المتحدة في 2014.

وتابعت قائلة "إذا أجري استفتاء على الاستقلال فلن يكون بسبب سوء نية من جانب الحكومة الاسكتلندية وإنما بسبب العناد المطلق من جانب الحكومة البريطانية. لم يفت الأوان بالنسبة للحكومة البريطانية كي تغير المسار لكن الوقت ينفد".