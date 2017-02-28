فرنسا.. اعتقال 3 فتيات خططن لاعتداء إرهابي

أوقف جهاز #الاستخبارات_الداخلية_الفرنسي، اليوم الثلاثاء، طالبة في الـ 18 من عمرها في ضاحية Creil قرب #باريس ، كما أوقف فتاتين أخريين من دون أن يكشف عن مكان توقيفهما ولا عن عمريهما، للاشتباه في تخطيطهن لاعتداء إرهابي، حسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

وقال مصدر قريب من التحقيق إن الاستخبارات كانت تراقب #الفتيات الثلاث اللواتي كنّ على علاقة بشبكات #متطرفة وكنّ على تواصل عبر شبكة تلغرام مع المتطرف الشهير #رشيد_قاسم الفرنسي من أصول عربية والذي قُتل مؤخراً في #سوريا خلال غارة أميركية.

وتشتبه #الشرطة والاستخبارات في أن الموقوفات الثلاث كُنّ يحضّرن لاعتداء على الأراضي الفرنسية، لكن المصدر القريب من التحقيق رفض الإدلاء بمعلومات إضافية أو محددة بهذا الشأن.