ماذا أخفى نتنياهو عن وزرائه خلال حرب غزة الأخيرة؟

أصاب تقرير مراقب الدولة في إسرائيل، يوسف شبيرا، الأوساط السياسية والعسكرية بهزة عنيفة، بعد حالة من الترقب سبقت صدور التقرير الثلاثاء.

فقد أكد المراقب أن رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو لم يشارك وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر بالمعلومات حول #أنفاق_الفصائل في #غزة، وأن #جيش_الاحتلال لم يكن جاهزاً لما سماه "خطر الأنفاق".

الجيش ردَّ بأنه أعلم المستوى السياسي في إسرائيل "بخطر الأنفاق، والتهديد الذي تشكله وعمل بتنسيق مع المستوى السياسي، وأن المعلومات الاستخباراتية التي جمعها مكنت في النهاية من الوصول إلى غالبية الأنفاق ومساراتها، وأن الوقت الحالي هو الأكثر هدوءاً بالنسبة لـ(جبهة غزة) منذ العام 67"، وفق بيان لجيش الاحتلال.

لكن المراقب أكد أن الجيش فشل في تدمير شبكة #الأنفاق التي تمتلكها الفصائل في غزة.

وبين التقرير أن المجلس الوزاري الأمني المصغر #الكابينت لم يناقش تهديد الأنفاق قبل الحرب، وكذلك المجلس لم يحدد للجيش "بنك أهداف استراتيجية لاستهدافها"، لذلك اضطر الجيش بنفسه لتحديد الأهداف، كما جاء في التقرير.

وانتقد التقرير نتنياهو ووزير دفاعه السابق، موشيه يعالون، وقائد هيئة أركان الجيش السابق بيني غانتس ومجلس الأمن القومي. وأكد التقرير أن المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يناقش الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة قبل الحرب رغم أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل "حذرت من تداعيات وخيمة على القطاع، بسبب تردي الوضع الإنساني وتداعيات ذلك على إسرائيل"، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن المستوى السياسي تلقى من المستوى الأمني تحذيراً من أن الأنفاق "هي خطر مباشر قد يتم من خلالها خطف إسرائيليين، ولكن نتنياهو لم يعلم وزراء الكابينت بذلك بصورة واضحة ولم يناقش الأمر".

وتناول تقرير المراقب موضوعين الأول يتعلق باتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قبل حرب #غزة وفي بدايته. والموضوع الثاني يتعلق بتعاطي إسرائيل مع أنفاق القطاع.

من جهته، هاجم نتنياهو المراقب قائلاً إن "الدروس المهمة حقاً ليست موجودة في تقرير المراقب، ونحن ننفذها من دون الإعلان عن ذلك، ومن دون تصريحات في وسائل الإعلام. وخلافاً للتقرير، أنا أدعم قادة الجيش الإسرائيلي".

واعتبر مكتب #نتنياهو أن الهدوء على الحدود مع القطاع في المستعمرات الإسرائيلية غير مسبوق، وأن موضوع الأنفاق بحث 13 مرة في جلسات منفصلة.

يذكر أن #وزير_التربية في إسرائيل، نفتالي بينيت، الذي تشهد علاقته بنتنياهو توترات متزايدة، كان قد قال إن الكابينيت لم يناقش خطر الأنفاق وطالب بوضع برنامج واضح. وفي تسجيل لإحدى الجلسات قال إن خطة لتدمير النفاق لم تطرح على الكابينيت.

واختفى الجندي هدار #غولدين في الأول من أغسطس 2014 بعد وقت قصير من إعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار. وتم الإعلان عن وفاته غداة ذلك.

واتهمت #منظمة_العفو_الدولية إسرائيل العام الماضي بارتكاب "جرائم حرب" بقتلها "135 مدنياً على الأقل" لمنع أسر أحد جنودها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف عام 2014.