إيطاليا تعفو عن عميلة أميركية خطفت رجل دين مصرياً

أصدر #الرئيس_الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، عفواً جزئياً عن "صابرينا دا ساوسا"، #عميلة #المخابرات_الأميركية (CIA)، المدانة بدورها في خطف رجل الدين المصري "حسن مصطفى أسامة نصر"، من مدينة ميلانو، عام 2013، حسب بيان لمكتب الرئيس في وقت متأخر، الثلاثاء.

وخطف نصر الذي يعرف بـ "أبو عمر المصري" من شارع في ميلانو، عام 2003 ونقل إلى مصر.

واعتقلت "دا ساوسا"(61 عاماً) في مطار العاصمة البرتغالية لشبونة عام 2015، وكان من المنتظر أن تسلم إلى إيطاليا، الأربعاء، لتقضي عقوبة السجن هناك.

وحسب البيان، خفف الرئيس الإيطالي عقوبة سجن "دا ساوسا"، التي تخضع للإقامة الجبرية منذ 2015 في البرتغال، من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، لكنها لن تقضي مدة حكمها في السجون الإيطالية.

وذكر البيان أن قرار العفو الجزئي استند على موقف "دا ساوسا" وعلى "حقيقة أن الولايات المتحدة أوقفت ممارسة التسليم الاستثنائي".

ودا ساوسا هي من بين 26 أميركياً متهمين بخطف نصر، بموجب برنامج التسليم الاستثنائي الأميركي السري، الذي عملت به إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول التي وقعت في نيويورك وواشنطن.

ودِين باقي المتهمين غيابياً لكنهم تلقوا أيضاً قرارات بالعفو لاحقاً.