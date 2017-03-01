القضاء الفرنسي يعتزم توجيه التهمة لزوجة فيون

استدعى #القضاء_الفرنسي بينيلوب #زوجة_مرشح_اليمين للرئاسة #فرنسوا_فيون تمهيداً لاحتمال توجيه التهم إليها أيضا، في إطار التحقيق في قضية الوظائف الوهمية وتلقيها راتباً كمساعدة برلمانية لزوجها، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الملف الأربعاء.

وكان فيون أعلن في وقت سابق أنه استدعي للمثول أمام القضاء في 15 آذار/مارس لتوجيه التهم إليه في هذه القضية. ولم يوضح المصدر تاريخ مثول زوجته.

وكانت صحيفة لو باريزيان قد ذكرت قبل أسبوع أن المدعي المالي الفرنسي طلب من قاضي تحقيق فتح تحقيق في مزاعم عن حصول زوجة المرشح الرئاسي الفرنسي، فرانسوا فيون، على مبالغ مالية كبيرة نظير عمل ربما لم تقم به.