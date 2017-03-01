الكرملين ينتظر "بصبر" إجراء سياسياً أميركياً بشأن روسيا

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن الكرملين سينتظر بصبر إجراء سياسياً من الولايات المتحدة، يمكن بموجبه فهم مستقبل العلاقات الأميركية - الروسية.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "سمعنا تصريحات مختلفة من الرئيس ترمب".

وتابع "سنصبر وننتظر أفعالاً بعد التصريحات بشكل يسمح لنا فهم... رؤى العلاقات الثنائية".

وجاء تعليق بيسكوف بعد خطاب للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام #الكونغرس أمس الثلاثاء.

ولم يذكر ترمب #روسيا بالاسم خلال الخطاب، لكن في إشارة محتملة إلى سعيه لعلاقات دافئة مع موسكو قال "أميركا ترحب بوجود أصدقاء جدد وإقامة شراكات جديدة، حيث تتحالف المصالح المشتركة".

هذا ودعا الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في أول خطاب له حول السياسة العامة أمام #الكونغرس الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى توحيد صفوفهما لمصلحة الشعب الأميركي. وتعهد بتدمير تنظيم داعش.

وحول السياسة الخارجية، قال: "سياستنا الخارجية ستكون ديناميكية" وأضاف: "إننا ندعم حلف شمال الأطلسي ( #الناتو ) بقوة"، على الرغم من أن ترمب كان وجه في السابق انتقادات للحلف.

إلى ذلك، قال: "نتوقع من حلفائنا اتخاذ دور فاعل في الأعمال الاستراتيجية." وشدد على أن الولايات المتحدة تعلمت من أخطاء الماضي.

وعن الإرهاب، قال: "سندمر #داعش في موطنه بالتعاون مع حلفائنا".