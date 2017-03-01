تدريبات عسكرية بين أميركا وكوريا الجنوبية تثير توترا

بدأت قوات من #كوريا _لجنوبية و #الولايات_المتحدة تدريبات عسكرية واسعة النطاق، الأربعاء، والتي تجرى سنويا لاختبار استعدادهما الدفاعي في مواجهة تهديدات #كوريا_الشمالية التي دأبت على وصف التدريبات بأنها استعداد لحرب ضدها.

وتأتي التدريبات في ظل تصاعد التوتر عقب أحدث تجربة لإطلاق #صاروخ باليستي أجرتها كوريا الشمالية في 12 من فبراير/شباط. وفي الماضي ردت بيونغ يانغ على التدريبات بالتهديد بعمل عسكري.

وأكدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية والجيش الأميركي المتمركز هناك بدء التدريبات الأربعاء على أن تستمر حتى نهاية أبريل/ نيسان. لكنهما لم يذكرا مزيدا من التفاصيل.

وشارك في تدريبات العام الماضي نحو 17 ألف جندي أميركي وأكثر من 300 ألف من كوريا الجنوبية.

أميركا ملتزمة بأمن كوريا الجنوبية

وتحدث وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس مع نظيره الكوري الجنوبي هان مين كو هاتفيا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء. وقال إن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتها لا يزال راسخا.

وأكد هان في الاتصال الهاتفي مع ماتيس أن التدريبات المشتركة هذا العام ستجرى على نطاق مماثل للعام الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد وصفت تدريبات العام الماضي بأنها "الأكبر على الإطلاق" بين الحليفين.