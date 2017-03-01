تهديد نادر.. داعش يتوعد الصين بـ"سفك دماء كالأنهار"

وجه مقاتلون من تنظيم #داعش من أقلية #الاويغور الصينية تهديدا غير مسبوق إلى #الصين من #العراق بـ"سفك الدماء كالأنهار"، بحسب ما جاء في فيديو تناقلته حسابات متطرفة على #الإنترنت.

ويرد التهديد في تسجيل مدته 28 دقيقة بعنوان "أولئك هم الصادقون" نشره فرع لتنظيم داعش في غرب العراق.

ويتحدر الاويغور، الذين يتحدثون التركية وعددهم نحو 10 ملايين، من منطقة شينغيانغ في شمال غرب الصين المحاذية لآسيا الوسطى ويقولون إنهم يتعرضون لتمييز ديني وثقافي.

وحذرت الصين مرارا من أن قوى متطرفة من الخارج تقف وراء فكرة تنفيذ عمليات إرهابية في شينجيانغ وغيرها من مناطق البلاد، ما دفع السلطات إلى شن حملة قمع قاسية.

وتقول السلطات الصينية إن بين الاويغور الذين فروا من البلاد من يسعى إلى الحصول على تدريبات مع المتطرفين في سوريا ليعودوا بعد ذلك للقتال من أجل الحصول على الاستقلال في #شينغيانغ.

وفي الفيديو، يهدد مسلح الصين وهو يحمل سكينا قبل أن يذبح رجلا اتهمه بأنه مخبر.

وقال المسلح: "أيها الصينيون الذين لا يفهمون لسان الناس. نحن جنود الخلافة وسنأتي إليكم لنوضح لكم بلسان السلاح لنسفك الدماء كالأنهار ثأرا للمسلمين".

وأكد أن الصين باتت من أهداف المتطرفين بعد أن كان من النادر أن يرد ذكرها بين أهداف المنظمات المسلحة.

وفي العام 2015، قالت وزارة الأمن الصينية إن أكثر من 100 من الاويغور توجهوا إلى تركيا وسوريا أو العراق "للانضمام الى المسلحين".