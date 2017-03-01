لماذا تراجعت أعداد المنضمين لصفوف داعش؟

يواجه تنظيم #داعش صعوبات في تجنيد المزيد من المقاتلين إلى صفوفه، بعد تراجع ملحوظ في عدد المنضمين إليه، وفقاً لنائب قائد الشؤون الاستراتيجية والدعم في التحالف الدولي الجنرال "روبرت جونز".

ويرى جونز أن السبب في هذا صعوبة الدخول والخروج من #العراق و #سوريا، إضافة إلى الكشف عن حقيقة عدم جاذبية ما يقوم به التنظيم من أعمال إرهابية.

كما أشار "جونز" إلى أن الأشخاص باتوا يدركون أن ما ينضمون إليه فعلياً هو أن تعيش في ظل نظام وحشي، وبات التنظيم يركز على تجنيد أفراد خارج العراق وسوريا لتنفيذ هجمات في الدول التي يقيمون فيها.

وأضاف #جونز أن عمليات #التحالف جففت قنوات الإمداد المالي والعسكري لداعش.

كما أشار إلى أن تشديد الحراسة على حدود #تركيا ساهم بدوره بانخفاض عدد المسلحين الأجانب في التنظيم.