مسؤول: أميركا جمعت معلومات قيّمة من غارة باليمن

كشف مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات قيّمة من غارة نفذت في #اليمن الشهر الماضي بشأن #تنظيم_القاعدة في جزيرة العرب، منها معلومات عن عمليات تصنيع #المتفجرات وأنشطة الاستهداف والتدريب والتجنيد للتنظيم.

وقال المسؤول، الثلاثاء، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن تلك المعلومات ذات أهمية كبيرة في ضوء التهديد الذي يشكله هذا التنظيم منذ فترة طويلة.

ويضم التنظيم واحدا من أكثر صناع القنابل إثارة للخوف في العالم وهو إبراهيم حسن العسيري.

ويشكل التنظيم مصدر قلق دائم للحكومة الأميركية منذ محاولته عام 2009 تفجير طائرة ركاب متجهة إلى #ديترويت يوم عيد الميلاد.