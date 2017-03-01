3 قتلى وجريحان بتحطم طائرة في كاليفورنيا

قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان بجروح أحدهما حالته خطرة، إثر تحطم طائرة فوق منطقة سكنية بمدينة ريفرسايد شرق لوس أنجلوس في كاليفورنيا، بحسب ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

وقال مسؤول فرق الإطفاء في المدينة مايكل مور إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أربعة قتلى. وأفادت السلطات بأن امرأتين أصيبتا بجروح.

وقال المتحدث باسم الإدارة الاتحادية للطيران إيان غريغور إن الطائرة وهي من نوع سيسنا 310 تحطمت "في ظروف غير معروفة حتى الآن" على بعد نحو كيلومتر من مطار ريفرسايد شرق لوس انجلوس.

وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي ألسنة النار مندلعة في مكان تحطم الطائرة مساء الاثنين.

وتدمر منزلان بشكل كامل، فيما تعرض منزل آخر لأضرار محدودة.

