أردوغان: قانون الطوارئ مستمر حتى تسوية كل شيء

نقلت محطات إخبارية تركية عن الرئيس رجب طيب #أردوغان قوله، اليوم الخميس، إن قانون الطوارئ والمراسيم الحكومية وأوامر فصل الموظفين المشتبه بارتباطهم بمحاولة #الانقلاب في يوليو/تموز الماضي مستمرة حتى "تسوية كل شيء".

وفرضت #تركيا قانون #الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز الذي أجاز للحكومة تخطي البرلمان وسن قوانين جديدة وتقليص أو تعليق الحقوق والحريات عندما ترى ضرورة لذلك.

وكان أردوغان يدلي بتصريحات للصحافيين على متن طائراته خلال عودته للبلاد قادما من باكستان.

وتنظم تركيا في 16 أبريل/نيسان استفتاء على إصلاحات دستورية تمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية كبيرة.