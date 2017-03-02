تصويت أوروبي لصالح فرض تأشيرات دخول على الأميركيين

طلب #البرلمان_الأوروبي، اليوم الخميس، من المفوضية الأوروبية العودة سريعاً عن قرار إعفاء المواطنين الأميركيين من تأشيرات دخول إلى #الاتحاد_الأوروبي، وذلك بعد رفض #واشنطن القيام بالمثل لرعايا 5 دول أوروبية.

وأعلن البرلمان الأوروبي في بيان أن #المفوضية_الأوروبية ملزمة قانوناً باتخاذ إجراءات لإعادة العمل مؤقتاً بتأشيرات دخول مواطني #الولايات_المتحدة بالنظر إلى رفض واشنطن إعفاء مواطني 5 دول أوروبية من تأشيرات الدخول إلى أراضيها".

وتبنت غالبية من النواب الأوروبيين، الخميس، في تصويت برفع اليد مشروع قرار غير ملزم في هذا الصدد يطلب من المفوضية الأوروبية التحرك "بحلول شهرين".

ويأتي #التصويت ، بينما يسود الحذر العلاقات بين #بروكسل وواشنطن منذ انتخاب دونالد #ترمب رئيساً للولايات المتحدة وتوجيهه مرات عدة انتقادات للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ترحيبه بخروج #بريطانيا من #أوروبا.

ولا يزال يتعين على رعايا 5 دول من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) هي بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا الحصول على تأشيرات للزيارات القصيرة إلى الولايات المتحدة.

ومنذ العام 2014 تطالب المفوضية الأوروبية التي لا تفرض أي #تأشيرات على الأميركيين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لفترة تقل عن ثلاثة أشهر، واشنطن بالقيام بالمثل بحيث يستفيد مجمل سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة من الإعفاء نفسه.