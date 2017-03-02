تعرف كيف نقض المتطرفون "عهدة عمر"

تبث قناة "العربية"، السبت، عند الساعة 20.30 بتوقيت غرينتش، فيلماً قصيراً بعنوان #عهدة_عمر.

ويروي الفيلم كيف نشأ المجتمع الإسلامي، منذ فجر عهد النبوة، مجتمعاً تعددياً عاش فيه الجميع، بصرف النظر عن #الدين أو العرق من دون تمييز.

وتلك القيم أرساها النبي الكريم في صحيفة المدينة وعهد نجران، وكرسها الخليفة عمر بن الخطاب في العهدة العمرية، فأصبح #التسامح نهجاً امتاز به الحكم الإسلامي.

لكن ذلك النهج خالفه الإرهابيون في عصرنا هذا فعاثوا في الأرض فساداً ودماراً، وألصقوا بـ #الإسلام ما ليس فيه من تشدد ورفض للآخر.