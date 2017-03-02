حوالي 15 ألف إرهابي في سوريا والعراق

قال الجنرال ستيفان تاونسند الذي يقود قوات التحالف العسكري الدولي في بغداد، الأربعاء، إنه لا يزال هناك ما بين 12 و15 ألف مسلح #إرهابي في #سوريا و #العراق .

وصرح الجنرال في مؤتمر بالفيديو من العراق "إن أفضل تقدير يمكن أن تقدمه لنا أجهزة المخابرات اليوم يشير إلى ما بين 12 و15 ألف مسلح في العراق وسوريا".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية تقدر عدد المسلحين الإرهابيين في 2015 و2016 بما بين 20 و30 ألفا.

وأشار الجنرال إلى أن الهرم القيادي للإرهابيين تلقى ضربات شديدة.

وأوضح "تقريبا كل المقربين" من قائد #داعش أبو بكر #البغدادي "قتلوا خلال الأشهر التسعة الأخيرة"، لكن رغم الضربات فإن المسلحين لا يزالون يشكلون قوة.

وأضاف الجنرال "لا أتوقع انهيارا معنويا مفاجئا لداعش" في الموصل التي يتحصن فيها ألفا مسلح.

وتابع "إن قسما منهم سيفر" أمام تقدم القوات العراقية "لكن البقية سيستمرون في إطاعة الأوامر أو القتال حتى الموت".

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير عملية واسعة النطاق لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، وذلك بعد أن استعادت في 24 كانون الثاني/يناير القسم الشرقي من المدينة التي يقسمها نهر دجلة.

وفي سوريا تتقدم قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف عربي كردي يدعمه التحالف الدولي، باتجاه مدينة الرقة "عاصمة" التنظيم الجهادي بعد أن قطعت الطرق المؤدية إليها ما عدا طريق دير الزور على طول نهر الفرات.