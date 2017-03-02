صاعقة في مطار بنيويورك تعطل عشرات الرحلات

قال مسؤولون إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت أو ألغيت بعد أن تسببت صاعقة برق في إغلاق مدرج بمطار لا جوارديا في نيويورك.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي التي تدير المطارات الثلاثة الرئيسية في مدينة نيويورك وحولها، إن المنطقة المؤدية لأحد المدرجين الرئيسيين بالمطار لحقت بها تلفيات بعد أن ضربتها صاعقة برق في الساعة 1618 بتوقيت غرينتش. وأضافت أنه تم إصلاح التلفيات سريعا وأعيد فتح المدرج بعد ذلك بساعة تقريبا.

ويخدم مطار لا جوارديا مدنا أميركية وكندية معظمها في النصف الشرقي من أميركا الشمالية. وقالت هيئة الموانئ إن المطار استمر في العمل خلال فترة إغلاق المدرج لأن جميع عمليات الهبوط والإقلاع تحولت إلى المدرج الثاني.

وأدى الضغط على مدرج واحد بالإضافة إلى آثار الطقس العاصف في نيويورك إلى تأجيل وإلغاء رحلات جوية.