قصف إسرائيلي على موقعين لحماس

قصف الجيش الإسرائيلي، الخميس، موقعين لحركة #حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق نار على جنود إسرائيليين على الحدود مع القطاع، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون من الجانبين.

وعملية القصف هذه هي الثانية خلال أسبوع لإسرائيل على قطاع #غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة ودبابة إسرائيليتين قصفتا موقعين لحركة حماس في غزة.

وأوضح أن القصف جاء رداً على عملية إطلاق نار على جنود يقومون بدورية روتينية على طول السياج الحدودي.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع قتلى في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

والاثنين، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح في قطاع غزة بضربات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس وقاعدة للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وجاءت رداً على سقوط قذيفة أطلقت فجر الاثنين من القطاع على جنوب #إسرائيل لم توقع إصابات.