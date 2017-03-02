ماذا قال رئيس الوزراء الماليزي عن جثة كيم جونغ نام؟

قال رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، في برنامج #مع_تركي_الدخيل إن السلطات الماليزية تعتزم إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد ما إذا كانت الجثة التي بحوزتها هي للأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

ويبث برنامج مع تركي الدخيل يوم الأحد الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية على شاشة العربية. وأضاف: "تمكنّا من تحديد المادة المستخدمة، وهي سلاح كيمياوي من أسلحة #الدمار_الشامل وعلينا إجراء اختبارات الحمض النووي.. وبعد ذلك يتم تسليمها".

وقال "بعد ذلك يمكننا تسليم الجثة، ولكن علينا الاعتراف بأن #الجريمة وقعت في ماليزيا".

وقتل كيم جونغ نام في مطار #كوالالمبور بمادة شديدة السمية، تعرف باسم غاز الأعصاب (في.أكس)، وضبطت فتاتان على خلفية القضية قامتا برش المادة بوجه أخي كيم جونغ أون، المتهم بالوقوف وراء الاغتيال.