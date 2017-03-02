معركة إسرائيل الجديدة.. مع "الأمويين"!

منذ احتلال #القدس عام 1967، تقوم إسرائيل بحفريات بحثاً عن "هيكل" يهودي مزعوم من جانب، ولخلق وقائع جديدة على الأرض من جانب آخر.

وفي حلقة جديدة من مسلسل تزوير آثار القدس، أعلنت بلدية #الاحتلال عن افتتاح منطقة القصور الأموية هذه للسياحة الإسرائيلية، باعتبارها مغاطس أو "مطاهر"، ووفق الشريعة اليهودية، فهي التي يرتادها اليهود ليغتسلوا قبل الدخول إلى "الهيكل".

القصور الأموية، اكتشفت على الجدار الجنوبي للمسجد #الأقصى المبارك أثناء الحفريات الإسرائيلية عام 67، كما أوضحت خبيرة الآثار الفلسطينية، عبير زياد، قائلةً إنه "عندما اكتشفت هذه القصور، أرادت إسرائيل إزالتها بالكامل، إلا أن علماء آثار إسرائيليين سربوا الخبر في حينها لمنع هذه الكارثة".

وأضافت زياد: "اليوم افتتحتها بلدية الاحتلال باعتبارها مغاطس أو مطاهر لليهود".

وأثار الإعلان حفيظة الجهات الإسلامية والأردن الذي أعلن على لسان الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أن "الحكومة تدين أعمال الإنشاءات الإسرائيلية في منطقة القصور الأموية المجاورة للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وتطالب بوقفها على الفور".

وأضاف المومني في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً لالتزامات #إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومعاهدات السلام بين البلدين".

أما ممثل هيئة التعاون الإسلامي في القدس المحتلة، أحمد رويضي، فقال لـ"العربية.نت": "نطالب بلجنة تحقيق من #اليونيسكو، لأن القدس مسجلة في الإرث العالمي المهدد بالخطر منذ عام 1982".

وأضاف "الحفريات التي تجري في محيط المسجد الأقصى وتحته تتسبب في انهيارات واضحة في الأماكن المحيطة في الأقصى، مثل حي سلوان الذي انهارت فيه كثير من الأرضيات جراء الحفريات".

وأكد الرويضي أن إسرائيل تريد إقامة "مدينة داود في هذه المنطقة ولهذا تقوم بفرض وقائع متكررة بالحفريات والبناء".

وقال الرويضي إن هذه القصور بنيت في العهد الأموي لاستقبال الحجاج القادمين من بيت الله الحرام القادمين لزيارة الحرم القدسي الشريف.

والمفارقة الكبرى أن علماء الآثار الإسرائيليين أنفسهم الذين نفذوا الحفريات أكدوا أن القصور لا تمت لليهود بصلة، بل هي تاريخ إسلامي خالص.