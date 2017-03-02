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هل تلغي ماليزيا تأشيرة السفر لمواطني كوريا الشمالية؟

المصدر: دبي - العربية.نت
كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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ذكرت وكالة برناما الماليزية الرسمية للأنباء، اليوم الخميس، نقلاً عن نائب رئيس الوزراء أن #ماليزيا ستلغي إعفاء مواطني #كوريا_الشمالية من تأشيرة السفر لدخول أراضيها اعتباراً من السادس من مارس/آذار.

ونقلت الوكالة عن أحمد زاهد حميدي قوله إنه سيتعين على الكوريين الشماليين الحصول على #تأشيرة قبل دخول ماليزيا لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من مقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مطار #كولالمبور باستخدام غاز سام للأعصاب.

وتقول كوريا الجنوبية و#الولايات_المتحدة إن عملاء لنظام كوريا الشمالية اغتالوا نام.

كلمات دالّة

#ماليزيا, #كوريا الشمالية, #تأشيرة, #كولالمبور

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