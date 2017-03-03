"صلاحيات" أردوغان.. أزمة جديدة بين ألمانيا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، أن إلغاء تجمعين مؤيدين للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان كان سيشارك فيهما وزيران تركيان هما قراران اتخدتهما سلطات البلديتين المعنيتين و"لا تأثير فيهما" للحكومة.

وصرح مارتن شافر، المتحدث باسم الوزارة في لقاء صحافي معتاد "إنه قرار لا تأثير فيه على الإطلاق للحكومة الفيدرالية"، نافياً بذلك اتهامات تركيا بأن #برلين تعمل ضد مصالح أردوغان.

وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أعلن الخميس، أنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى #ألمانيا بعد أن ألغت السلطات الألمانية تجمعاً مؤيداً للتعديل الدستوري الذي من شأنه توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان من المقرر أن يلقي بوزداغ كلمة أمام الجالية التركية في مدينة غاغنو غرب ألمانيا ولقاء نظيره الألماني، لكن سلطات المدينة سحبت الإذن بتنظيم التجمع مساء الخميس.

وقال بوزداغ في ستراستبورغ في تصريحات نقلها تلفزيون "إن تي في" الخاص، إن "الاجتماع مع وزير العدل الألماني لن يتم. وسأعود إلى #تركيا".

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تركيا تتهم ألمانيا

وكان وزير الخارجية التركي، اتهم، الجمعة، ألمانيا بالعمل لصالح المعارضين لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي في الاستفتاء المقرر تنظيمه في تركيا حول هذا الموضوع، من خلال إلغاء تجمعات دعم لرجب طيب أردوغان في ألمانيا.

وقال مولود تشاوش أوغلو "إنهم لا يريدون أن يخوض الأتراك حملة هنا، يعملون من أجل معسكر الـ"لا"، مضيفاً "يريدون منع قيام تركيا قوية".

من جانبه، أعلن رئيس بلدية جاجناو للتلفزيون الألماني أن سلطات البلدة الواقعة بجنوب غرب ألمانيا أخلت مبنى البلدية الجمعة في أعقاب تلقي إنذار بوجود قنبلة بعد يوم من إلغاء حدث كان من المقرر أن يتكلم فيه وزير العدل التركي، وفق وكالة رويترز.

وسألت قناة أن-تي.في رئيس البلدية، مايكل فايفر، إن كان الإنذار مرتبطاً بإلغاء الحدث فأجاب "نفترض هذا في الوقت الحالي، لكننا لا نعرف على وجه اليقين. نفترض أن هناك صلة مباشرة". وتفتش #الشرطة مبنى البلدية حالياً.

وقال فايفر "لا نعرف مدى جدية هذا الإنذار".