رام الله.. مستوطنون يمنعون الفلسطينيين مياههم بالرصاص

اشتبك عشرات المستوطنين، الجمعة، بالأيدي مع أهالي قرية النبي صالح وأطلقوا الذخيرة الحية لمنعهم من الوصول إلى نبع المياه القريب من القرية الواقعة في وسط #الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت المواجهات عندما وصل شبان من قرية النبي صالح إلى نبع مياه يقع ضمن حدود القرية، وتدخل #المستوطنون لمنعهم من البقاء بالقرب من النبع الذي أعلنوا سيطرتهم عليه في العام 2008 وإلحاقه بمستوطنتهم المقامة على 60% من أراضي القرية.

وتقع كل يوم جمعة مواجهات بين سكان قرية النبي صالح والجيش الإسرائيلي خلال مسيرات ينظمها الأهالي، احتجاجاً على مستوطنة حلميش المقامة على أراضيهم وأراضي قرية دير نظام القريبة وعلى منع المستوطنين لهم من الوصول إلى النبع وإلى حقولهم.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser شاهد أيضاً: الجيش الإسرائيلي يقمع تظاهرة لأهالي قرية النبي صالح

وعادة ما يتدخل الجيش لرد المستوطنين، لكنه هذه المرة لم يتدخل، حسب ما أفاد الناشط في القرية باسم التميمي وكالة فرانس برس، وقال إن "الجيش ترك المستوطنين يطلقون الذخيرة الحية في الهواء وباتجاه المتظاهرين من أبناء القرية".

وقال التميمي "تجري في قريتنا مواجهات كل يوم جمعة، لكن هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيه #الجيش_الإسرائيلي يطلق يد المستوطنين في مواجهة سكان القرية".

ويعيش في قرية النبي صالح 800 شخص وهي تقع شمال رام الله في المنطقة المصنفة "ج" والتي تسيطر عليها #إسرائيل بالكامل.