في وثائقي "عهدة عمر".. كيف دمر المتطرفون الآثار بالعالم

تطرق الفيلم الوثائقي القصير #عهدة_عمر الذي تبثه قناة "العربية" مساء غد السبت عند الساعة 20.30 بتوقيت غرينتش إلى تاريخ الجماعات المتطرفة حول العالم وكيفية انجرافها إلى فكر يهدم ولا يبني ويرفض أي تاريخ سوى تاريخ من هم على شاكلتهم في التطرف والإرهاب.

وسرد الفيلم مشاهد من قيام تلك الجماعات بتدمير #التراث العالمي والآثار لمعالم تاريخية إنسانية لم ينجُ منها حتى المساجد والمقابر الإسلامية.

فمن تدمير تمثال #بوذا الأثري على أيدي حركة #طالبان المتطرفة في أفغانستان إلى تفجير المتطرفين في الساحل الإفريقي وعلى رأسهم جماعة بوكو حرام الإرهابية في #نيجيريا و"أنصار الدين" في #مالي لكثير من المعالم والمساجد في عدد من الدول الإفريقية مثل مالي ونيجيريا وغيرها إلى تجريف عناصر داعش لآثار #العراق في #الموصل وتدمر في #سوريا.