الأردن.. إعدام 10 مدانين بجرائم إرهابية

نفذت السلطات الأردنية، فجر اليوم السبت، حكم الإعدام بحق 10 مدانين بقضايا إرهابيية، وبـ5 مدانين بجرائم جنائية.

ومن بين من نفذ فيهم حكم الإعدام أعضاء #خلية_اربد المتورطين في قتل عناصر مكتب المخابرات العامة في #البقعة . كما تم إعدام المتورط في #جريمة_صما التي راح ضحيتها عناصر من الأمن العام، إضافة لقاتل الكاتب #ناهض_حتر . ومن بين من نفذ فيهم حكم الإعدام من الإرهابيين الإرهابي المتورط في الهجوم الذي تعرضت له سفارة الأردن في بغداد عام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني.

وأكد الخبر وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة #محمد_المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين في سجن سواقة، وهم أشرف حسين علي بشتاوي، وفادي حسين علي بشتاوي، وعماد سعود حسن دلكي، وفرج انيس عبد اللطيف الشريف، ومحمد أحمد حسين دلكي، بعد إدانتهم بأعمال إرهابية فيما يعرف بقضية "خلية #اربد" الإرهابية.

كما تم تنفيذ حكم #الإعدام بمحمود حسين محمود مشارفة منفذ الهجوم الإرهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة.

كذلك تم تنفيذ حكم الإعدام برياض إسماعيل أحمد عبد الله الذي أدين باغتيال الكاتب ناهض #حتر أمام قصر العدل.

وتم أيضا تنفيذ حكم الإعدام بعلي مصطفى محمد مقابلة بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية ضد رجال الأمن العام فيما يعرف بقضية #صما الإرهابية.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بمعمر أحمد يوسف الجغبير بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية المعروفة بقضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد.

وتم كذلك تنفيذ حكم الإعدام بنبيل أحمد عيسى الجاعورة بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية فيما يعرف بجريمة إطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني والتي أدت إلى مقتل سائح بريطاني.

وأضاف المومني أنه تم كذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مجرمين بعد أن أصبحت أحكام الإعدام قطعية بحقهم بمصادقة محكمة التمييز عليها واستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.