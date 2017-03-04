ما هي الوصايا العشر في وثيقة "الشمائل" لأبي بكر الصديق؟

يتناول الفيلم الوثائقي القصير #عهدة_عمر الذي تبثه قناة "العربية" مساء السبت عند الساعة 20.30 بتوقيت غرينتش تاريخ الجماعات المتطرفة حول العالم وكيفية انجرافها إلى فكر يهدم ولا يبني ويرفض أي تاريخ سوى تاريخ من هم على شاكلتهم في التطرف والإرهاب.

ويعرض الفيلم جانباً من سماحة #الإسلام المعتدل حتى في أوقات #الحروب والقتال وملاقاة العدو، حيث يسرد وصايا أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق أول الخلفاء #الراشدين لقائد جيشه يزيد بن أبي سفيان الذي عينه أميرا على الجيوش الذاهبة إلى #الشام.

وعرفت وصايا سيدنا أبي بكر ليزيد بوثيقة "الشمائل" للفروسية الإسلامية التي تضمنت 10 وصايا ودستور الإسلام في الحروب.

وقال سيدنا أبو بكر ليزيد "لا تقتل #امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطع شجراً مثمراً ولا تخرب عامراً ولا تعقر شاة ولا بعيرا إلا لأكل ولا تحرق نخلا ولا تغرق ولا تغلل ولا تجبن".