يلدريم: اجتماع تركي ألماني الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي #يلدريم، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً "بناء" السبت مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية.

يأتي هذا وسط توتر بين البلدين بعد إلغاء #ألمانيا تجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع يلدريم "أجرينا اتصالاً جيداً وبناء"، على ما نقلت قناة "سي إن إن ترك"، مضيفاً "سيعقد وزيرانا للخارجية اجتماعاً الأسبوع المقبل".

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، أن إلغاء تجمعين مؤيدين للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان كان سيشارك فيهما وزيران تركيان هما قراران اتخدتهما سلطات البلديتين المعنيتين و"لا تأثير فيهما" للحكومة.

وصرح مارتن شافر، المتحدث باسم الوزارة في لقاء صحافي معتاد "إنه قرار لا تأثير فيه على الإطلاق للحكومة الفيدرالية"، نافياً بذلك اتهامات تركيا بأن #برلين تعمل ضد مصالح أردوغان.

وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أعلن الخميس، أنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا بعد أن ألغت السلطات الألمانية تجمعاً مؤيداً للتعديل الدستوري الذي من شأنه توسيع سلطات أردوغان.