أكبر رؤساء العالم سناً.. عاد إلى بلاده بعد فحوص طبية

عاد #رئيس_زيمبابوي #روبرت_موغابي إلى بلاده، الأحد، آتيا من #سنغافورة التي كان توجه إليها في وقت سابق من الأسبوع الحالي لإجراء مراجعة طبية، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.

وأكد المتحدث جورج شارامبا أن موغابي عاد "صباح اليوم".

وكان رئيس زيمبابوي توجه إلى سنغافورة الأربعاء، بعد أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده الثالث والتسعين، لإجراء "مراجعة طبية مقررة" وفق شارامبا.

وأوضح المتحدث أنه "في ما يتعلق بالمراجعة، فهو سيستأنف عمله الاثنين".

واحتفل موغابي، أكبر رؤساء العالم سنا، الثلاثاء بعيد ميلاده، وخصص ظهوره العلني الوحيد لإذاعة وتلفزيون الدولة على شكل مقابلة طويلة ظهر فيها متعبا جدا، ولكنه بدا مصمما على الاحتفاظ بمقاليد السلطة التي تسلمها في العام 1980.

واعتقل صحافيان الجمعة على خلفية تقرير أشارا فيه إلى أن موغابي كان "في حالة سيئة".

واتهما بتقويض وإهانة مكتب الرئيس، وأفرج عنهما بعد ساعات من اعتقالهما. ولم يمثلا بعد أمام المحكمة.

ومنذ سنوات، يغذي وضع موغابي الصحي سيلا من الشائعات، ودائما ما تؤججها زياراته المنتظمة لسنغافورة للعلاج.

ورغم ذلك، رشحه حزبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2018.