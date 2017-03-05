الفلبين تعثر على رأس وجثمان ألماني ذبحه تنظيم داعش

أكد مسؤول عسكري فلبيني في ساعة متأخرة من مساء السبت أن جنوداً فلبينيين عثروا على #جثة #ألماني مُسن، كان متشددو جماعة #أبو_سياف المرتبطة بتنظيم #داعش قد ذبحوه الأسبوع الماضي.

وقال الكولونيل سيريليتو سوبيجانا قائد قوة المهام المشتركة في إقليم سولو للصحافيين إنه تم العثور على رأس وجثمان يورغن كانتنر أثناء قيام قوات الجيش بعمليات تمشيط وبحث في بلدة إندانان في إقليم سولو الواقع في جنوب الفلبين.

وأفاد سوبيجانا أنه سيتم وضع جثة كانتنر في مشرحة مستشفى بسولو في الوقت الذي يتم فيه إعداد الوثائق اللازمة لنقل الجثمان.

وأضاف: "أخيرا الجثة هنا وسوف ننسق مع السفارة الألمانية لنقل الرفات إلى عائلته"، موضحاً أن 29 من الجنود الفلبينيين أُصيبوا خلال العمليات.

وكانت #الفلبين و #ألمانيا أدانتا ذبح كانتنر على يد جماعة أبو سياف التي عرضت فيديو لعملية الذبح، بعد انتهاء مهلة لدفع فدية قدرها 600 ألف دولار.

وكان الألماني البالغ من العمر 70 عاما مُحتجزا في جزيرة جولو الجنوبية الصغيرة، وقد طلب المساعدة مرتين في رسالتين قصيرتين عبر مقطعي فيديو قائلاً إنه سيُقتل إذا لم تُدفع الفدية.

واعتذر #الرئيس_الفلبيني رودريجو دوتيرتي لألمانيا على عدم تمكنه من إنقاذ كانتنر مع إصراره على ضرورة عدم دفع فدية.

وتعهد الجيش الفلبيني بتقديم قتلة كانتنر إلى العدالة ومواصلة العمليات لإطلاق سراح #رهائن آخرين تحتجزهم جماعة أبو سياف، التي حصلت على عشرات الملايين من الدولارات من أعمال القرصنة والفدى.