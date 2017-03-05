تخريب مزيد من شواهد القبور اليهودية في نيويورك

أعلنت شرطة #نيويورك، الأحد، تعرض 5 قبور إضافية للتخريب في المقبرة #اليهودية التاريخية في المدينة، في آخر حلقة من سلسلة تعديات تستهدف الطائفة اليهودية عبر الولايات المتحدة.

وأفاد متحدث باسم الشرطة عن تلقي اتصال مساء السبت للحضور الى المقبرة، مؤكدا فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان قلب #شواهد #القبور الخمسة تم بدافع الكراهية.

وفي الأسابيع الفائتة تلقت مراكز ومؤسسات يهودية أميركية اتصالات تهديد فيما تعرضت 3 مقابر يهودية أخرى على الاقل للتخريب.

أجواء عنصرية

واعتبر البعض أن الخطاب الناري أحيانا للرئيس الأميركي دونالد ترمب أدى الى تحريك مشاعر معاداة الأجانب وإثارة أعمال عنف تمييزية من هذا القبيل.

وأحصت "رابطة مكافحة التشهير"، الجمعية الأميركية التي تعنى بمكافحة معاداة السامية، 121 تهديدا الأسبوع الفائت ضد مؤسسات يهودية في 36 ولاية أميركية ومقاطعتين كنديتين منذ مطلع كانون الثاني/يناير، واعتبرت هذه الموجة "وبائية".

وفي الشهر الفائت وعد حاكم نيويورك أندرو كومو بتخصيص 25 مليون دولار لتعزيز الأمن، ومكافأة 5 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مرتكبي هذه الجرائم.