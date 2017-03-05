وثائقي #عهدة_عمر.. شاهد كيف ضل المتطرفون طريق الحق؟

بثت قناة "العربية"، السبت، عند الساعة 20.30 بتوقيت غرينتش، فيلماً قصيراً بعنوان #عهدة_عمر.

ويروي الفيلم كيف نشأ المجتمع الإسلامي، منذ فجر عهد النبوة، مجتمعاً تعددياً عاش فيه الجميع، بصرف النظر عن #الدين أو العرق من دون تمييز.

وتلك القيم أرساها النبي في صحيفة المدينة وعهد نجران، وكرسها الخليفة عمر بن الخطاب في العهدة العمرية، فأصبح #التسامح نهجاً امتاز به الحكم الإسلامي.

لكن ذلك النهج خالفه الإرهابيون في عصرنا هذا، فعاثوا في الأرض فساداً ودماراً، وألصقوا بـ #الإسلام ما ليس فيه من تشدد ورفض للآخر.

وتطرق الفيلم الوثائقي إلى تاريخ الجماعات المتطرفة حول العالم وكيفية انجرافها إلى فكر يهدم ولا يبني، ويرفض أي تاريخ سوى تاريخ من هم على شاكلتهم في التطرف والإرهاب.

ويعرض الفيلم جانباً من سماحة #الإسلام المعتدل حتى في أوقات #الحروب والقتال وملاقاة العدو، حيث يسرد وصايا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق أول الخلفاء #الراشدين لقائد جيشه يزيد بن أبي سفيان الذي عينه أميراً على الجيوش الذاهبة إلى #الشام.

وعرفت وصايا أبي بكر ليزيد بوثيقة "الشمائل" للفروسية الإسلامية، التي تضمنت 10 وصايا ودستور الإسلام في الحروب.

وقال أبو بكر ليزيد "لا تقتل #امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطع شجراً مثمراً ولا تخرب عامراً ولا تعقر شاة ولا بعيرا إلا لأكل ولا تحرق نخلا ولا تغرق ولا تغلل ولا تجبن".

وسرد الفيلم مشاهد من قيام تلك الجماعات بتدمير #التراث العالمي والآثار لمعالم تاريخية إنسانية لم ينجُ منها حتى المساجد والمقابر الإسلامية.

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