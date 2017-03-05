ماليزيا تعتقل 7 على صلة بداعش وجماعات أخرى

أعلن قائد الشرطة الماليزية اليوم الأحد إن بلاده اعتقلت ستة أجانب وماليزياً للاشتباه في صلاتهم بجماعات متشددة من بينها تنظيم داعش.

و #ماليزيا في حالة تأهب منذ شنّ انتحاريون ومسلحون مرتبطون بداعش عدة هجمات في #جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير/كانون الثاني 2016.

وتسبب هجوم بقنبلة يدوية في حانة على أطراف العاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال يونيو/حزيران العام الماضي، في إصابة 8 أشخاص. وأعلن تنظيم #داعش مسؤوليته عن الهجوم في أول هجمات من نوعها في ماليزيا.

واعتقلت السلطات الماليزية المئات على مدى الأعوام القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بجماعات متشددة.

ماليزيا داعش

مداهمات واعتقالات

وعن الاعتقالات التي جرت في الفترة بين 21 إلى 26 فبراير/شباط، قال خالد أبو بكر المفتش العام للشرطة في بيان إن ماليزياً وإندونيسياً اعتقلا لتخطيطهما شنّ هجوم واسع النطاق باستخدام "سيارة تحمل عبوة ناسفة بدائية الصنع" قبل مغادرتهما للانضمام إلى تنظيم #داعش في #سوريا .

والاثنان عضوان في خلية تابعة لداعش تتلقى التعليمات من محمد واندي محمد جدي، وهو مقاتل ماليزي معروف في صفوف التنظيم في سوريا.

وقال خالد إن شخصاً من بين المعتقلين من شرق آسيا يحمل تأشيرة مزورة بغرض الدراسة وله صلات بجماعة متشددة في شرق آسيا ترسل أعضاءها إلى ماليزيا قبل التوجه إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش.

واعتقلت السلطات أيضا 4 يمنيين يشتبه في أنهم ينتمون إلى جماعة مسلحة يمنية وعصابة تزور وثائق للسفر.