وصول 500 مهاجر وجثة قاصر إلى صقلية

وصلت #سفينة #نرويجية، تبحر لصالح وكالة #فورنتكس لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى ميناء #صقلية، الأحد، وعلى متنها أكثر من 500 من المهاجرين، الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط، إضافة إلى جثة أحد الغرقى وهو من القصر.

وقال عمال طوارئ إن معظم المهاجرين الذين وصلوا إلى كاتانيا كانوا من منطقة القرن الإفريقي وبنغلادش وباكستان إضافة إلى بعض الأُسر السورية.

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن 14.319 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي.

وكان نحو 9101 مهاجر وصلوا إلى #إيطاليا خلال نفس المدة من العام الماضي الذي سُجل فيه وصول 181 ألف مهاجر إلى البلاد.