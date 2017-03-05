يعلون ينوي تشكيل حزب جديد في إسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم إن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، أعلن يوم أمس عن تشكيل حزب جديد، بهدف التنافس على رئاسة الوزراء.

وأوضح يعلون، خلال ندوة عقدت في "تل أبيب"، أنه يرى ضرورة للعودة إلى الحلبة السياسية بعد عشرة أشهر من اعتزال منصبه قائلا إنه وبعد أن استقال من منصبه اكتشف أهمية إسرائيل بالنسبة إليه، وإنه قرر تأسيس قوة سياسية قادرة على التنافس على قيادة إسرائيل .

وتطرق يعلون بشكل غير مباشر للفضائح وشبهات الفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعائلته ملمحا إلى أن هذا الفساد كان من بين أسباب استقالته من الحكومة والكنيست وتوجهه إلى تشكيل حزب سياسي جديد بمعزل عن حزب السلطة الحالي.

وأعرب يعلون عن أسفه لما وصفه بتحويل تقرير مراقب الدولة حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي أطلقت إسرائيل عليها اسم عملية الجرف الصامد إلى بوق في خدمة المتآمرين عليه وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يذكر أن موشيه يعلون أعلن استقالته من منصبه كوزير للأمن وزير في 20 مايو/أيار الماضي، في خطوة جاءت رداً على عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حقيبة الجيش على وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان.

ووجه تقرير مراقب الدولة في "إسرائيل" القاضي المتقاعد يوسف شابيرا منتصف الأسبوع الماضي انتقادات شديدة لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق موشيه يعالون، ورئيس الأركان السابق بيني غانتس.

ويظهر التقرير افتقار الجيش الإسرائيلي للاستعدادات اللازمة لمواجهة الأنفاق التي استخدمتها حركة حماس في الحرب، وأن ما كان يجري على الأرض مغاير لما كان يصل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، وسط حالة من الانقسام الواضح بين أعضاء المجلس حول إمكانية تنفيذ عملية برية من عدمها.