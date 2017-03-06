وضع وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين في #بروكسل أسس أول مقر عسكري عام للاتحاد الأوروبي على أن يجمع اعتبارا من الربيع قيادات عدد من المهمات العسكرية الخارجية غير القتالية.

ويقضي النص الذي تبنته الدول الأعضاء الـ28 بأن يتم على المدى القصير إنشاء قدرة عسكرية للتخطيط والقيادة ضمن قيادة #الاتحاد_الأوروبي في بروكسل تكلف على المستوى الاستراتيجي التخطيط والقيادة العملانية لمهمات عسكرية ذات تفويض غير تنفيذي"، أي غير قتالية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد #فيديريكا_موغيريني "منذ الخمسينات نجد صعوبة في التقدم في مجال الدفاع الذي انطبع تاريخيا في الاتحاد الأوروبي بالانقسام". كما أعربت عن "الاعتزاز" بهذا القرار مضيفة أن المقر العام سيصبح "عملانيا في الأسابيع المقبلة" وسيوظف "حوالي 30 شخصا".

سيشرف هذا المقر في بروكسل على ثلاث مهمات تدريب يتولاها الاتحاد (حوالي 600 جندي) حاليا في #مالي و #الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى بإشراف رئيس الأركان الأوروبي الجنرال الفنلندي إيسا بولكينن.

لكن عددا من دول الاتحاد خصوصا المملكة المتحدة، تشعر بالريبة من أي مبادرة قد تلمح إلى فكرة جيش أوروبي. ولطالما حالت #لندن دون التقدم في هذا المجال مثيرة سخط دول كفرنسا و #ألمانيا.