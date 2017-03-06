اعتقال أسرة أفغانية بتأشيرات سارية في لوس أنجلوس

اتخذ محامون في #حقوق_الإنسان إجراءات قانونية في محكمة اتحادية بولاية #كاليفورنيا الأميركية بشأن قيام موظفي أمن باحتجاز أسرة #أفغانية من خمسة أفراد في #مطار #لوس_أنجلوس الدولي لعدة أيام.

وذكرت الإجراءات أن الأب والأم وأطفالهما الثلاثة الصغار حصلوا على #تأشيرات هجرة خاصة، لأن العائلة خاطرت بحياتها للدفاع عن الحكومة الأميركية في الخارج.

وأقامت الدعوى مجموعة قانونية لمساعدة #اللاجئين والمشردين تسمى "المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين."

وذكر الالتماس أنه "رغم هذا السجل من الخدمة نيابة عن بلدنا احتجزت إدارة #الجمارك وحماية الحدود هذه الأسرة الشجاعة وحرمتها من الاستعانة بمحامين."

ويشعر مدافعون عن المهاجرين بالقلق بشأن القيود المشددة على الزائرين حتى الحاملين لأوراق وتأشيرات سليمة في إطار حملة الرئيس دونالد #ترمب على الهجرة غير القانونية.